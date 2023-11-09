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СК возбудил дело после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными города Скадовска в Херсонской области.
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК России («Убийство»), по факту обстрела гражданской инфраструктуры украинской стороной», — отмечается в заявлении.

9 ноября ВСУ ракетами обстреляли Скадовск, в результате чего был повреждён гражданский объект. Также при обстреле погибли и пострадали люди.  

Ранее ГУ МЧС по Херсонской области сообщило, что, по предварительным данным, пять человек погибли в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по Скадовску.

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