СК возбудил дело после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными города Скадовска в Херсонской области.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Следственными органами в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК России («Убийство»), по факту обстрела гражданской инфраструктуры украинской стороной», — отмечается в заявлении.

9 ноября ВСУ ракетами обстреляли Скадовск, в результате чего был повреждён гражданский объект. Также при обстреле погибли и пострадали люди.

Ранее ГУ МЧС по Херсонской области сообщило, что, по предварительным данным, пять человек погибли в результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по Скадовску.