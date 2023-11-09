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На Украине сообщили о подозрении офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного

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Госбюро расследований Украины предъявило обвинения офицеру из аппарата главкома ВСУ, который подарил гранаты помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову.
На Украине сообщили о подозрении офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».

По данным следствия, офицер купил без разрешения восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2, а затем принёс их в свой кабинет. После этого он упаковал шесть из них в деревянный ящик и положил туда бутылку алкоголя.

«Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств», — написало издание.

Отмечается, что две гранаты офицер оставил у себя. Их обнаружили в шкафу его рабочего кабинета.

Ранее сообщалось, что следствие считает, что взрывное устройство под видом подарка помощнику Залужного передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.

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