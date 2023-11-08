Минздрав России: ВСУ целенаправленно наносят удары по медицинской инфраструктуре

В Министерстве здравоохранения России заявили, что Вооружённые силы Украины целенаправленно наносят удары по медицинской инфраструктуре новых российских регионов.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре, по мирным жителям новых российских регионов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 ноября из-за прямого попадания украинского снаряда повреждения получило здание больницы на территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО).

Отмечается, что пострадавших в результате атаки на больницу нет.

Кроме того, в ведомстве заявили, что 7 ноября при оказании помощи пострадавшим погиб водитель автомобиля скорой Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли больницу в Донецке.

По предварительным данным, упали как минимум две ракеты.