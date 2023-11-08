В ДНР осудили трёх танкистов ВСУ за обстрел жилых домов в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил трёх танкистов украинской армии к 26 годам тюрьмы за обстрел жилых домов в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года командир танкового взвода Алексей Коваль, а также его сослуживцы оператор-наводчик Андрей Чумак и механик-водитель Валерий Федорович патрулировали улицы Мариуполя.

В один из дней Коваль получил приказ обстрелять административное здание. Федорович вывел танк на нужные позиции, после чего Чумак навёл прицел и сделал шесть выстрелов осколочно-фугасными снарядами.

Также экипаж неоднократно стрелял по жилым многоквартирным домам, что подтвердили следователям местные жители. Одна из потерпевших видела, как танк вёл стрельбу прямой наводкой по жилому дому.

«В результате танковых обстрелов здания получили значительные повреждения. Некоторые из них признаны непригодными для проживания и подлежат сносу», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что украинский снайпер получил пожизненный срок лишения свободы за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе.