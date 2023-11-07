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Украина вышла из соглашения с Россией о борьбе с преступлениями в экономике

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Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в экономической сфере.
Украина вышла из соглашения с Россией о борьбе с преступлениями в экономике
  • AP

Об этом политик написал в Telegram.

«В связи с изменением обстоятельств остановлено действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение было подписано Россией, Украиной и Белоруссией в апреле 1996 года.

Ранее российский МИД официально заявил, что действие соглашения о безвизовых поездках между Россией и Украиной от 1997 года прекращено с 1 января 2023 года.

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