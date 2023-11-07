Украина вышла из соглашения с Россией о борьбе с преступлениями в экономике
- AP
Об этом политик написал в Telegram.
«В связи с изменением обстоятельств остановлено действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение было подписано Россией, Украиной и Белоруссией в апреле 1996 года.
Ранее российский МИД официально заявил, что действие соглашения о безвизовых поездках между Россией и Украиной от 1997 года прекращено с 1 января 2023 года.