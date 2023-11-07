Уволенный за русский язык таксист на Украине возмутился действиями пассажирок

Таксист, которого уволили после скандала из-за русского языка в Киеве, заявил, что был возмущён поведением пассажирок, требовавших разговаривать только на украинском.

В интервью украинскому изданию «СТРАНА.ua» он поделился, что женщины «лезли на рожон» из-за того, что он отказывался говорить по-украински.

«Я не знаю, когда она начала это снимать. Я завел двигатель и выключил. Даже с места не двигался. Говорю: «Вы неадекватные, больные». Я их высадил», — рассказал таксист.

Он сообщил, что уже дважды сталкивался с подобными ситуациями. По его словам, работа таксиста заключается в безопасной перевозке пассажиров и в его обязанности не входит «разговор по душам».

В октябре пассажиры устроили скандал из-за русскоговорящего таксиста в Киеве. Они потребовали от него говорить на украинском, после чего тот предложил им покинуть машину.