ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 мм

Украинская армия выпустила по Горловке три кассетных снаряда калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Дзержинск. Ранее сообщалось, что мирный житель Донецка пострадал при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника.