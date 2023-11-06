ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 мм
Украинская армия выпустила по Горловке три кассетных снаряда калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Дзержинск.
Ранее сообщалось, что мирный житель Донецка пострадал при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника.
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