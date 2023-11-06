Рогов: более 50 военных ВСУ погибли во время награждения на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что более 50 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины погибли в результате удара во время награждения в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.

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Его слова приводит РИА Новости. «По подтверждённым данным, уничтожены свыше 50 человек, а также десятки ранены», — сказал Рогов. Ранее было опубликовано видео удара российской армии по месту награждения украинских артиллеристов в прифронтовом селе на Запорожском направлении. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что началось расследование гибели 20 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ в результате ракетного удара в Запорожской области.