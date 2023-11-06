RT в Telegram
Подпишись

Рогов: более 50 военных ВСУ погибли во время награждения на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что более 50 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины погибли в результате удара во время награждения в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
Рогов: более 50 военных ВСУ погибли во время награждения на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

Его слова приводит РИА Новости

«По подтверждённым данным, уничтожены свыше 50 человек, а также десятки ранены», — сказал Рогов.

Ранее было опубликовано видео удара российской армии по месту награждения украинских артиллеристов в прифронтовом селе на Запорожском направлении.

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что началось расследование гибели 20 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ в результате ракетного удара в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить