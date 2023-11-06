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Оппозиционер Сефилян заявил, что его вызвали в Службу нацбезопасности Армении

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Лидер армянской организации «Национально-демократический полюс» Жирайр Сефилян заявил, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности Армении.
Оппозиционер Сефилян заявил, что его вызвали в Службу нацбезопасности Армении
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября», — приводит сообщение РИА Новости.

2 ноября Служба национальной безопасности Армении заявила, что обезвредила преступную группу, готовившую захват государственных зданий.

19 сентября Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.

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