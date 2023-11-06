Оппозиционер Сефилян заявил, что его вызвали в Службу нацбезопасности Армении
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Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября», — приводит сообщение РИА Новости.
2 ноября Служба национальной безопасности Армении заявила, что обезвредила преступную группу, готовившую захват государственных зданий.
19 сентября Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.