Число пострадавших при аварии на шахте «Беларуськалия» возросло до пяти

Число сотрудников предприятия «Беларуськалий», пострадавших в результате инцидента на шахте, возросло до пяти.

AFP

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Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия. «Получили травмы различной степени тяжести пять работников подземного участка автоматизации производственных процессов», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о двух пострадавших.