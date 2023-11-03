Число пострадавших при аварии на шахте «Беларуськалия» возросло до пяти
Число сотрудников предприятия «Беларуськалий», пострадавших в результате инцидента на шахте, возросло до пяти.
- AFP
- © VIKTOR DRACHEV
Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
«Получили травмы различной степени тяжести пять работников подземного участка автоматизации производственных процессов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
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