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Число пострадавших при аварии на шахте «Беларуськалия» возросло до пяти

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Число сотрудников предприятия «Беларуськалий», пострадавших в результате инцидента на шахте, возросло до пяти.
Число пострадавших при аварии на шахте «Беларуськалия» возросло до пяти
  • AFP
  • © VIKTOR DRACHEV

Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Получили травмы различной степени тяжести пять работников подземного участка автоматизации производственных процессов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

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