Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по зданию соцфонда и центра занятости в посёлке Чаплинка.
- AP
- © Iryna Rybakova
«Всё то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима», — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Сальдо сообщил, что из-под завалов в Чаплинке извлекли тела девяти погибших.
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