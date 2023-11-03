Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по зданию соцфонда и центра занятости в посёлке Чаплинка.

AP

© Iryna Rybakova

«Всё то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима», — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Сальдо сообщил, что из-под завалов в Чаплинке извлекли тела девяти погибших.