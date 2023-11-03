RT в Telegram
Подпишись

Сержант ВС России рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ

Короткая ссылка
Герой России сержант Юрий Щербаков рассказал, как его расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) сорвал наступление украинских войск на соседние подразделения.
Сержант ВС России рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ
  • РИА Новости

«Услышал в радийке, что идёт наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довёл огонь до конца — всё, наступление полностью было сорвано, остановлено», — сказал Щербаков.

Он отметил, что его часть недавно пришла на данное направление и ещё не была знакома со всеми деталями.

По его словам, за время СВО его расчёт уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП, а также прочую технику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить