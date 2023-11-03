Сержант ВС России рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ

Герой России сержант Юрий Щербаков рассказал, как его расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) сорвал наступление украинских войск на соседние подразделения.

«Услышал в радийке, что идёт наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довёл огонь до конца — всё, наступление полностью было сорвано, остановлено», — сказал Щербаков.

Он отметил, что его часть недавно пришла на данное направление и ещё не была знакома со всеми деталями.

По его словам, за время СВО его расчёт уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП, а также прочую технику.