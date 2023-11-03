Сержант ВС России рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ
- РИА Новости
«Услышал в радийке, что идёт наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довёл огонь до конца — всё, наступление полностью было сорвано, остановлено», — сказал Щербаков.
Он отметил, что его часть недавно пришла на данное направление и ещё не была знакома со всеми деталями.
По его словам, за время СВО его расчёт уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП, а также прочую технику.