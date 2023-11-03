Во Львовской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры
Глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.
- Gettyimages.ru
- © DanBrandenburg
Об этом он написал на своей странице в Telegram.
«Был пожар», — сообщил Козицкий.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Яворовском районе Львовской области Украины.
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