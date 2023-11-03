Во Львовской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры

Глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«Был пожар», — сообщил Козицкий.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Яворовском районе Львовской области Украины.