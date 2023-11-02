Двое солдат ВСУ осуждены на 26 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

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26 октября 2023 | 21:28
Верховный суд ДНР приговорил двух военнослужащих 56-го отдельного мехбатальона ВСУ к 26 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, весной 2022 года военнослужащие Роман Андриенко и Владимир Горбатюк заметили автомобиль, который перемещался с белыми повязками на зеркалах. В салоне находились безоружные мужчина и женщина.
По приказу командиров солдаты открыли по машине огонь. В результате мужчина погиб, женщине удалось выжить.
«Андриенко и Горбатюк признали вину в полном объёме и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ДНР двух солдат ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел семьи.