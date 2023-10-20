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В ДНР двух солдат ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел семьи

Верховный суд ДНР приговорил двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к 26 годам лишения свободы за расстрел в Мариуполе машины, в салоне которой находилась семья. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 29 марта 2022 года военные Назарий Мороз и Андрей Егоров находились на боевых позициях в Мариуполе. Они обнаружили движущуюся мимо них легковую машину, в которой находилась семья из трёх человек.

Как уточняет ведомство, военнослужащие видели, что к зеркалам автомобиля были привязаны белые ленточки, обозначающие неучастие в вооружённом конфликте. Однако этот факт не остановил военных.

«Егоров, будучи старшим на позиции, отдал приказ об убийстве и сам приступил к расстрелу указанных лиц», — говорится в сообщении.

В результате женщина скончалась на месте, её муж получил ранение. Ребёнок не пострадал.

Ранее RT сообщал, что в ДНР семь морпехов ВСУ получили сроки за военные преступления.