В ДНР семь морпехов ВСУ получили сроки за военные преступления

Верховный суд ДНР приговорил семерых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к лишению свободы сроком от 16 до 22 лет за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением. Об этом сообщает СК.

Как установило следствие, с февраля по май 2022 года военнослужащие ВСУ Владислав Стрюков, Илья Гальчуков, Артём Бучковский, Владислав Сергейчук, Сергей Книжник, Сергей Кривцун и Александр Матушанский находились в Мариуполе на боевых позициях.

Однажды командир роты Стрюков обнаружил мирного жителя и отдал Бучковскому приказ открыть огонь. В результате гражданский получил ранение в плечо.

30 марта 2022 года украинские военнослужащие взяли в плен бойца 1-й Славянской группы ДНР, которого пытали.

По данным следователей, солдаты ВСУ наносили пленному удары битой по голове и туловищу на протяжении двух часов.

«Приговором суда Стрюкову назначено наказание в виде 20 лет, Гальчукову — 16 лет, Бучковскому — 22 лет, Сергейчуку — 16 лет, Книжнику — 16 лет, Кривцуну — 16 лет и Матушанскому — 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщил, что украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей.