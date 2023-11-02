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Военкор RT показал, как «Змей Горыныч» уничтожает блиндажи ВСУ под Кременной

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Военкор RT Александр Яремчук показал, как российская установка УР-77 «Метеорит», которую в войсках называют «Змей Горыныч», наносит удары по украинским опорным пунктам в лесу под Кременной (ЛНР).
Военкор RT показал, как «Змей Горыныч» уничтожает блиндажи ВСУ под Кременной
  • РИА Новости

Военкор Яремчук отмечает, что каждый заряд реактивной установки содержит около 700 кг взрывчатки и способен уничтожить даже хорошо укреплённый блиндаж.

Установка зарекомендовала себя как отличное средство, которое российские бойцы используют в зоне СВО перед штурмом вражеских опорников.

Ранее Александр Яремчук показал, как российские военные на Торском выступе постепенно продвигаются вперёд, шаг за шагом забирая блиндажи ВСУ.

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