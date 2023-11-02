Военкор RT показал, как «Змей Горыныч» уничтожает блиндажи ВСУ под Кременной
- РИА Новости
Военкор Яремчук отмечает, что каждый заряд реактивной установки содержит около 700 кг взрывчатки и способен уничтожить даже хорошо укреплённый блиндаж.
Установка зарекомендовала себя как отличное средство, которое российские бойцы используют в зоне СВО перед штурмом вражеских опорников.
Ранее Александр Яремчук показал, как российские военные на Торском выступе постепенно продвигаются вперёд, шаг за шагом забирая блиндажи ВСУ.