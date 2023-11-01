В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских

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26 октября 2023 | 11:23
Верховный суд ДНР приговорил украинского пограничника, прикомандированного в нацполк «Азов»*, к 27 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, 26 марта 2022 года военнослужащий Сергей Ростовский находился на боевых позициях в Мариуполе.
Во время очередного осмотра территории он увидел мужчину и женщину без оружия, по которым открыл огонь. В результате гражданские скончались на месте.
«Погибшими оказались супружеская пара медицинских работников», — уточняет СК.
Как ранее сообщал RT, в ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.