В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских
01 ноября 2023

В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских

01 ноября 2023 | 19:20

В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских

01 ноября 2023 | 18:40

В Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя

01 ноября 2023 | 18:21

Трое солдат ВСУ получили длительные тюремные сроки за массовое убийство мирных жителей

01 ноября 2023 | 12:49

Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений

01 ноября 2023 | 10:10

В ДНР трёх нацгвардейцев Украины приговорили к пожизненному заключению

31 октября 2023 | 16:20

Прокуратура утвердила обвинение по делу обстрелявшего дома в ЛНР офицера ВСУ

31 октября 2023 | 11:18

МО России допускает, что Киев готовит провокации с биооружием «под чужим флагом»

27 октября 2023 | 18:18

В ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

26 октября 2023 | 21:28

Боевик «Азова» получил 26 лет колонии за покушение на семью гражданских в Мариуполе

26 октября 2023 | 11:23

Автомобиль сотрудника администрации пытались подорвать в Мелитополе

Верховный суд ДНР приговорил украинского пограничника, прикомандированного в нацполк «Азов»*, к 27 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 26 марта 2022 года военнослужащий Сергей Ростовский находился на боевых позициях в Мариуполе.

Во время очередного осмотра территории он увидел мужчину и женщину без оружия, по которым открыл огонь. В результате гражданские скончались на месте.

«Погибшими оказались супружеская пара медицинских работников», — уточняет СК.

Как ранее сообщал RT, в ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.