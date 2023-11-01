В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских

Верховный суд ДНР приговорил украинского пограничника, прикомандированного в нацполк «Азов»*, к 27 годам тюрьмы за убийство двоих мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 26 марта 2022 года военнослужащий Сергей Ростовский находился на боевых позициях в Мариуполе.

Во время очередного осмотра территории он увидел мужчину и женщину без оружия, по которым открыл огонь. В результате гражданские скончались на месте.

«Погибшими оказались супружеская пара медицинских работников», — уточняет СК.

Как ранее сообщал RT, в ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.