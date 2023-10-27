В ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе
27 октября 2023

В ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

27 октября 2023 | 18:18

В ДНР боевика «Азова» осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего нацполка «Азов»* к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года боевик «Азова» Евгений Савельев, находясь на занятой позиции, заметил невооружённого мужчину.

Предполагая, что мирный житель поддерживает Россию, Савельев выстрелил в него. От полученных ранений тот скончался на месте.

«Вину в совершённом преступлении Савельев полностью признал и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что боевик «Азова» получил 26 лет колонии за покушение на семью гражданских в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.