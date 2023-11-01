ПВО сбила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что это произошло около 18:10 мск.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.
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