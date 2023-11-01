ПВО сбила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что это произошло около 18:10 мск.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.