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ПВО сбила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью

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Российские силы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
ПВО сбила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что это произошло около 18:10 мск.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.

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