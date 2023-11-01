В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ два человека получили ранения

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что группа сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании» попала под обстрел Вооружённых сил Украины в Петровском районе города. В результате сброса боеприпаса с беспилотника ранение получил один сотрудник компании.