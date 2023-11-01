Погранкомитет: ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов в направлении Белоруссии

Вооружённые силы Украины сосредоточили в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тыс. военнослужащих, заявил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.

По словам Молостова, силы украинской армии находятся в состоянии военного положения.

«Против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, украинское командование привлекает добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы с Белоруссией.

Ранее стало известно, что ВСУ на границе с Белоруссией формируют новые группы ПВО с использованием западного вооружения.