Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений
01 ноября 2023

Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений

01 ноября 2023 | 12:49

Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений

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УФСБ России по ДНР задержала первого заместителя руководителя государственной корпорации «Ритуал» по подозрению в организации схемы незаконного обогащения. Об этом сообщило ведомство.

По данным правоохранителей, задержанный подозревается в создании искусственного дефицита мест для захоронений и в завышении стоимости предоставляемых услуг. В здании корпорации были проведены оперативные мероприятия.

«Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения», — сообщили представители УФСБ.

Ранее RT сообщал, что УФСБ по ДНР пресекла попытку диверсанта передать информацию СБУ о работе Старобешевской ТЭС.