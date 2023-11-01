Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений

УФСБ России по ДНР задержала первого заместителя руководителя государственной корпорации «Ритуал» по подозрению в организации схемы незаконного обогащения. Об этом сообщило ведомство.

По данным правоохранителей, задержанный подозревается в создании искусственного дефицита мест для захоронений и в завышении стоимости предоставляемых услуг. В здании корпорации были проведены оперативные мероприятия.

«Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения», — сообщили представители УФСБ.

Ранее RT сообщал, что УФСБ по ДНР пресекла попытку диверсанта передать информацию СБУ о работе Старобешевской ТЭС.