Задержанного в ДНР первого замдиректора ГК «Ритуал» подозревают в создании дефицита мест для захоронений

01 ноября 2023 | 10:10
31 октября 2023 | 16:20
31 октября 2023 | 11:18
27 октября 2023 | 18:18
26 октября 2023 | 21:28
26 октября 2023 | 11:23
25 октября 2023 | 19:31
25 октября 2023 | 13:45
24 октября 2023 | 21:37
УФСБ России по ДНР задержала первого заместителя руководителя государственной корпорации «Ритуал» по подозрению в организации схемы незаконного обогащения. Об этом сообщило ведомство.
По данным правоохранителей, задержанный подозревается в создании искусственного дефицита мест для захоронений и в завышении стоимости предоставляемых услуг. В здании корпорации были проведены оперативные мероприятия.
«Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения», — сообщили представители УФСБ.
Ранее RT сообщал, что УФСБ по ДНР пресекла попытку диверсанта передать информацию СБУ о работе Старобешевской ТЭС.