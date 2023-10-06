В ДНР пресекли попытку передачи информации СБУ о работе Старобешевской ТЭС

УФСБ по ДНР пресекла попытку местной жительницы передать информацию о работе Старобешевской ТЭС Службе безопасности Украины.

Как сообщает УФСБ ДНР, в период с февраля по март 2023 года местная жительница, имя которой не называется, контактировала с сотрудниками Службы безопасности Украины. От них она получила запрос на информацию о работе Старобешевской ТЭС, однако до её передачи украинской стороне дело не дошло.



«Учитывая деятельное раскаяние и отсутствие действий, направленных на выполнение задания СБУ, со стороны задержанной, ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»)», — рассказали представители ведомства.

Ранее RT сообщал, что суд приговорил крымчанина к восьми годам тюрьмы за госизмену.