Нефтеперерабатывающий завод повреждён в Кременчуге Полтавской области
Нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу областной администрации Филиппа Пронина.
- © AP Photo / Leo Correa
По словам Пронина, в результате удара на заводе возник пожар.
В ночь на 1 ноября украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Кременчуге.
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