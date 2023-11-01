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Нефтеперерабатывающий завод повреждён в Кременчуге Полтавской области

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Нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу областной администрации Филиппа Пронина.
Нефтеперерабатывающий завод повреждён в Кременчуге Полтавской области
  • © AP Photo / Leo Correa

По словам Пронина, в результате удара на заводе возник пожар.

В ночь на 1 ноября украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Кременчуге.

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