Полковник Макгрегор: Россия намерена закончить притеснение своих граждан в мире
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner он отметил, что Россия стремится к завершению конфликта и контролю над своими территориями, а не к войне с Польшей.
По мнению Макгрегора, для российского президента Владимира Путина важно, чтобы Украина являлась нейтральным государством. Он добавил, что Россия не станет мириться с тем, что сделал Запад с Украиной за последние десять лет.
«Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой», — сказал полковник.
Ранее Макгрегор заявил, что Украина является развалившимся государством и находится в состоянии катастрофы.