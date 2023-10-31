Российские власти желают прекратить притеснение своих граждан во всём мире, а не войны с западными странами. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner он отметил, что Россия стремится к завершению конфликта и контролю над своими территориями, а не к войне с Польшей.

По мнению Макгрегора, для российского президента Владимира Путина важно, чтобы Украина являлась нейтральным государством. Он добавил, что Россия не станет мириться с тем, что сделал Запад с Украиной за последние десять лет.

«Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой», — сказал полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина является развалившимся государством и находится в состоянии катастрофы.