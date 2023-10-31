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РИА Новости: члены Верховной рады и СБУ прикрывают наркокартель «Химпром»

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Преступная группировка «Химпром», создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получает прикрытие от Верховной рады, рассказал РИА Новости источник в российских спецслужбах.
РИА Новости: члены Верховной рады и СБУ прикрывают наркокартель «Химпром»
  • РИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что спецслужбы вскрыли полный состав группировки, которая действует с 2014 года под руководством Егора Буркина, переехавшего на Украину в 2016 году.

Сейчас Буркин скрывается в Мексике, сказал источник.

«Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины — как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета», — отметил собеседник.

По сведениям агентства, связь Буркина с украинским парламентом обеспечивает депутат Верховной рады девятого созыва Игорь Копытин, родившийся в польском Легнице.

Кроме того, к прикрытию «Химпрома» причастны сотрудники из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур, а также некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы и журналисты, говорится в сообщении.

В феврале 2017 года МВД России сообщило о задержании 47 украинцев по делу международного наркосиндиката «Химпром».

Как тогда заявила полиция, эта организация имела чётко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков — от производства до реализации, а её годовой оборот составлял более 2 млрд рублей. По данным МВД, в Киеве располагались вербовочные пункты синдиката.

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