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Военкор RT Жданов: бойцы «Ахмата» спасли товарища с ранением после боя с ВСУ

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Командир группы с позывным Аид поразил дроном-камикадзе сразу пятерых бойцов ВСУ, это попало на снятое через тепловизор видео. Военный воспользовался моментом, когда украинская техника и пехота замедлились. Сюжет об этом показал военкор RT Игорь Жданов с линии боевого соприкосновения в ЛНР.
Военкор RT Жданов: бойцы «Ахмата» спасли товарища с ранением после боя с ВСУ
  • © RT

Подопечный Аида при этом получил ранение, рассказал военкор. Чтобы не попасть под огонь артиллерии, товарищи быстро его перевязали и вытащили из опасной зоны.

«Я понимаю, тебе больно, но нам ещё бежать 2 км», — говорят раненому товарищу бойцы спецназа «Ахмат».

Подробнее — в сюжете.

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