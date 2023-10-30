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На Украине сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры

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В Запорожье и Бериславе разрушены два объекта инфраструктуры, сообщают власти Украины.
На Украине сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Muller

«Разрушен объект социальной инфраструктуры (в результате удара по Запорожью. — RT)», — приводит слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко украинский «Пятый канал».

Кроме того, по словам украинского главы Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина, ещё один объект инфраструктуры в Бериславе на правобережье Днепра остался без электроснабжения.

«Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения», — сообщил он в соцсетях.

Ранее на Украине сообщили о повреждении спецтехники судоремонтного завода.

До этого в пригороде Днепропетровска были слышны взрывы.

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