Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил всех за поддержку
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«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова мужчины.
Также он выразил благодарность всем, кто оставлял свои комментарии под постами негативно настроенных людей и поддерживал его.
Таксист добавил, что не прячется и живёт в своём доме, а в конце видео он сказал по русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».
26 октября сообщалось, что в Киеве пассажиры такси устроили скандал из-за отказа водителя говорить на украинском языке.