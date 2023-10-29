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Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил всех за поддержку

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Водитель такси, которого уволили за скандал, произошедший из-за того, что он говорил на русском языке в Киеве, записал видеоролик, где поблагодарил людей за поддержку.
Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил всех за поддержку
  • Gettyimages.ru
  • © fotog

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова мужчины.

Также он выразил благодарность всем, кто оставлял свои комментарии под постами негативно настроенных людей и поддерживал его.

Таксист добавил, что не прячется и живёт в своём доме, а в конце видео он сказал по русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

26 октября сообщалось, что в Киеве пассажиры такси устроили скандал из-за отказа водителя говорить на украинском языке.

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