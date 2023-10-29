Российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

Две лодки ВСУ были уничтожены российскими силами на Херсонском направлении за прошедшие сутки.

Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе о. Алешкинский», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар также был нанесён по месту скопления живой силы противника в районе ж/д моста, месту погрузки групп противника на лодки в районе н. п. Тягинка.

«Выведена из строя одна единица автомобильной техники», — сказал представитель оперативных служб региона.

Ранее украинские власти сообщили о мощных взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.