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Российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

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Две лодки ВСУ были уничтожены российскими силами на Херсонском направлении за прошедшие сутки.
Российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе о. Алешкинский», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар также был нанесён по месту скопления живой силы противника в районе ж/д моста, месту погрузки групп противника на лодки в районе н. п. Тягинка.

«Выведена из строя одна единица автомобильной техники», — сказал представитель оперативных служб региона.

Ранее украинские власти сообщили о мощных взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.

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