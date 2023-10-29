Российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе о. Алешкинский», — говорится в заявлении.
Отмечается, что удар также был нанесён по месту скопления живой силы противника в районе ж/д моста, месту погрузки групп противника на лодки в районе н. п. Тягинка.
«Выведена из строя одна единица автомобильной техники», — сказал представитель оперативных служб региона.
Ранее украинские власти сообщили о мощных взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.