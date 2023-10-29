Командир расчёта РСЗО «Град» рассказал о контрбатарейной борьбе в зоне СВО

Командир расчёта РСЗО «Град» с позывным Заря рассказал о контрбатарейной борьбе в зоне СВО.

«Работаем по целям, которые выявляет наша пехота, находящаяся на переднем крае. Задач очень много, подлавливаем пехоту противника в момент подвоза боекомплекта или при проведении ротации на переднем крае», — приводит его слова Минобороны России.

Он отметил, что особую важность сейчас играет контрбатарейная борьба.

«Это касается и нас, и противника. С этим связаны основные сложности. Работать приходится быстро, потому что может прилететь ответный огонь. Также мы выявляем артиллерию противника и стараемся её наказывать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки ВС России «Центр» на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили порядка 15 расчётов полевой артиллерии ВСУ.