Доброволец «Скифа»: расчёт «Василька» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель командира миномётного взвода с позывным Струна.
«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин», — цитирует его РИА Новости.
Он также рассказал, что расчёт «Василька» работает на этом участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, а работу оружия корректируют при помощи беспилотников.
Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.