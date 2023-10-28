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Доброволец «Скифа»: расчёт «Василька» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

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Расчёт автоматического миномёта «Василёк» добровольческого корпуса батальона «Скиф» уничтожил колонну автомобилей украинских войск под Соледаром.
Доброволец «Скифа»: расчёт «Василька» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель командира миномётного взвода с позывным Струна.

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин», — цитирует его РИА Новости.

Он также рассказал, что расчёт «Василька» работает на этом участке фронта ежедневно в дневное и ночное время, а работу оружия корректируют при помощи беспилотников.

Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.

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