Украинским войскам приходится переделывать польские артиллерийские установки Krab, поскольку их активно уничтожают боеприпасы «Ланцет» ВС России.

Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.

Как отмечается в материале, российские «Ланцеты» доставляют Krab большие проблемы. Так, большинство подразделений ВСУ было уничтожено такими дронами.

Таким образом, украинским военным приходится использовать на польских установках металлические сетки, которые дают экипажу дополнительное время для эвакуации.

При этом уточняется, что даже этот способ защиты будет менее эффективным перед модернизированным «Ланцетом-3».

26 октября RT опубликовал кадры уничтожения САУ украинской армии на Артёмовском направлении.

Военная хроника сообщала, что изменится в зоне спецоперации с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения.