RT в Telegram
Подпишись

Interia: ВС Украины переделывают польские САУ Krab из-за российских «Ланцетов»

Короткая ссылка
Украинским войскам приходится переделывать польские артиллерийские установки Krab, поскольку их активно уничтожают боеприпасы «Ланцет» ВС России.

Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.

Как отмечается в материале, российские «Ланцеты» доставляют Krab большие проблемы. Так, большинство подразделений ВСУ было уничтожено такими дронами.

Таким образом, украинским военным приходится использовать на польских установках металлические сетки, которые дают экипажу дополнительное время для эвакуации.

При этом уточняется, что даже этот способ защиты будет менее эффективным перед модернизированным «Ланцетом-3».

26 октября RT опубликовал кадры уничтожения САУ украинской армии на Артёмовском направлении.

Военная хроника сообщала, что изменится в зоне спецоперации с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить