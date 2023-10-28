Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Херсоне прогремели несколько взрывов», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге.
Также несколько взрывов произошло в Днепропетровске.
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