Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Херсоне прогремели несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге.

Также несколько взрывов произошло в Днепропетровске.