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Протестующие в Молдавии провели пикет около Центризбиркома

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В Молдавии протестующие провели пикет около здания Центральной избирательной комиссии после прошедших накануне массовых обысков у представителей партии «Шанс».
Протестующие в Молдавии провели пикет около Центризбиркома
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

«Долой PAS!», «Долой Майю Санду!» — скандировали участники акции у здания ЦИК в Кишинёве.

Как отметила вице-председатель запрещённой в Молдове партии «Шор» Марина Таубер, политсила не может принимать участие в предстоящих выборах, потому что глава Молдавии Майя Санду боится партии.

Вместе с этим агентство подчёркивает, что марш «За честные выборы» проходит сразу в нескольких городах Молдовы. Помимо Кишинёва, люди вышли на улицы Оргеева, Чимишлии, Бельц.

Ранее сообщалось, что около здания ЦИК Молдовы собираются сторонники и представители партии «Шанс» для проведения мирного марша «За честные выборы».

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