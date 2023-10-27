Протестующие в Молдавии провели пикет около Центризбиркома

В Молдавии протестующие провели пикет около здания Центральной избирательной комиссии после прошедших накануне массовых обысков у представителей партии «Шанс».

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

«Долой PAS!», «Долой Майю Санду!» — скандировали участники акции у здания ЦИК в Кишинёве.

Как отметила вице-председатель запрещённой в Молдове партии «Шор» Марина Таубер, политсила не может принимать участие в предстоящих выборах, потому что глава Молдавии Майя Санду боится партии.

Вместе с этим агентство подчёркивает, что марш «За честные выборы» проходит сразу в нескольких городах Молдовы. Помимо Кишинёва, люди вышли на улицы Оргеева, Чимишлии, Бельц.

Ранее сообщалось, что около здания ЦИК Молдовы собираются сторонники и представители партии «Шанс» для проведения мирного марша «За честные выборы».