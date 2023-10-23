Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Донецку

Украинские военнослужащие обстреляли жилые районы Донецка кассетными снарядами, выпустив по городу семь боеприпасов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В Telegram-канале указывается, что под обстрел противника попали Куйбышевский и Петровский районы. Первый удар был зафиксирован в 16:30 мск.

«16:30 — н.п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Через пять минут ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Петровскому району.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.