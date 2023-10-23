Зеленский произвёл перестановки в руководстве Службы безопасности Украины

Владимир Зеленский произвёл ряд перестановок в Службе безопасности Украины (СБУ), следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского.

Сообщается, что с должности зампредседателя СБУ был уволен Анатолий Сандурский. Также начальник главного управления СБУ в так называемых Киевом Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко был снят с должности и назначен начальником управления ведомства в Винницкой области.

Анатолий Денисенко, который занимал пост начальника управления СБУ в Винницкой области, уволен, о новом месте работы ничего не известно.

Кроме того, Зеленский назначил начальником управления по работе с личным составом Тамару Пашковску, а главой департамента хозяйственного обеспечения — Андрея Падалку.

В последний раз Зеленский провёл кадровые перестановки в СБУ в конце августа текущего года.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.