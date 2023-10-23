Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России в районе Вербового

Подразделения российской армии провели успешную контратаку в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска предприняли попытку прорыва обороны также в районе Новопокровки, однако получили отпор.

«Причём в районе Вербового наши ребята ещё и пошли в контратаку, отработав по позициям врага «Солнцепёками» и захватив несколько опорных пунктов противника», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Он также добавил, что ВС России контратаковали в районе сёл Приютное и Полтавка на Времевском направлении.

Ранее Минобороны России заявило, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» поразили три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.