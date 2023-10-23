Украинский экс-премьер Азаров: Украина абсолютно не готова к зиме

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина абсолютно не готова к зиме.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил экс-премьер, украинское руководство не заготовило к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа.

Азаров уточнил, что власти подготовили примерно в четыре раза меньше необходимого угля.

«По углю энергетическому — не готовы, по запасам газа — не готовы, плановые ремонты не проведены», — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.