Украинский экс-премьер Азаров: Украина абсолютно не готова к зиме
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
Как отметил экс-премьер, украинское руководство не заготовило к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа.
Азаров уточнил, что власти подготовили примерно в четыре раза меньше необходимого угля.
«По углю энергетическому — не готовы, по запасам газа — не готовы, плановые ремонты не проведены», — говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.