Военная хроника сообщила о применении ВС России новых барражирующих боеприпасов

Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы России начали применять в зоне специальной военной операции новые барражирующие боеприпасы, так называемые «мини-Герани».

Как пишет Военная хроника, российская армия продолжает использовать боеприпасы старого образца, однако интенсивность их применения немного снизилась.

Отмечается, что снижение их использования может быть связано с желанием накопить больше таких боеприпасов для атак на энергетические объекты украинской армии.

«В ходе ударов по объектам ВСУ в Киевской области на месте уничтоженного объекта были найдены нехарактерные для «Герани» обломки небольшого газового двигателя DLE 60. Он издаёт другой, более высокий звук, напоминающий скорее работу газонокосилки или бензопилы, чем характерный «мопедный» гул «Гераней», который издаёт двигатель MD550», — говорится в публикации.

Военная хроника пишет, что есть две версии того, что за дроны применили ВС России для удара по объектам ВСУ в Киевской области. Согласно первой версии, по Киеву впервые были применены дроны «Италмас».

По другой версии, обломки двигателя, найденные при атаке, принадлежат новой версии барражирующего боеприпаса «Герань-3».

«По данным Военной хроники, «Герань-3» может иметь вдвое меньшую боевую часть — 25 кг вместо 50 кг у «Герань-2», однако её дальность сопоставима со «старшей» моделью», — пишет Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщила о летящих в сторону Киева БПЛА.