Гагин: российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артёмовском
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«У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги», — цитирует его ТАСС.
По словам Гагина, данный участок фронта является ключевым на южном фланге Артёмовска.
В результате непрерывных ударов артиллерии российской армии на этом участке фронта ВС Украины понесли серьёзные потери в личном составе и технике, добавил он.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские войска на Южно-Донецком направлении поразили места скопления живой силы ВСУ, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих.