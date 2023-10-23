Гагин: российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артёмовском

ВС России оттеснили ВСУ в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артёмовска, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги», — цитирует его ТАСС.

По словам Гагина, данный участок фронта является ключевым на южном фланге Артёмовска.

В результате непрерывных ударов артиллерии российской армии на этом участке фронта ВС Украины понесли серьёзные потери в личном составе и технике, добавил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские войска на Южно-Донецком направлении поразили места скопления живой силы ВСУ, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих.