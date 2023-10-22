МО: украинская армия потеряла более 550 военнослужащих на Донецком направлении
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На этом участке фронта действуют подразделения Южной группировки войск, поддержку им оказывает авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы.
Российские войска отразили здесь две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Клещеевки.
Поражение живой силе и технике противника нанесено в районах Весёлого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео, на котором расчёт ПТУР ракетой уничтожает пехоту украинской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.