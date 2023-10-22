ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов калибра 155 мм
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов калибра 155 мм начиная с ночи на 22 октября, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были обстреляны Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города.
Ранее два сотрудника СТО получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
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