ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов калибра 155 мм

Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов калибра 155 мм начиная с ночи на 22 октября, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что были обстреляны Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города. Ранее два сотрудника СТО получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.