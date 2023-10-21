Вооружённые силы России проводят наступление, а у украинской армии почти не осталось военной техники, так как её всю уничтожили, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В интервью U.S. Tour of Duty он подчеркнул, что у российских военных до сих пор в арсенале находится много техники, а западная пресса врёт об обстановке на передовой.

«Русские выигрывают, однажды вы проснётесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала», — добавил Риттер.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска за прошедшие сутки сбили бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолёт Ми-8 ВСУ.