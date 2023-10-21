Узнать больше

Экс-разведчик Риттер: ВС России вывели из строя почти всю технику Украины

Короткая ссылка
Вооружённые силы России проводят наступление, а у украинской армии почти не осталось военной техники, так как её всю уничтожили, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: ВС России вывели из строя почти всю технику Украины
  • РИА Новости

В интервью U.S. Tour of Duty он подчеркнул, что у российских военных до сих пор в арсенале находится много техники, а западная пресса врёт об обстановке на передовой.

«Русские выигрывают, однажды вы проснётесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ, будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала», — добавил Риттер.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска за прошедшие сутки сбили бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолёт Ми-8 ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить