War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжёлым для Киева
По словам Кофмана, усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды.
Кроме того, Эванс также отметил смену приоритетов во внешней политике Белого дома. Она приведёт к снижению поддержки Украины, считает он.
Эванс добавил, что США переключили внимание на поддержку Израиля и требование республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с КНР.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.