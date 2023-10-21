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War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжёлым для Киева

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Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks выразили мнение, что 2024 год будет сложным для Украины.

По словам Кофмана, усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды.

Кроме того, Эванс также отметил смену приоритетов во внешней политике Белого дома. Она приведёт к снижению поддержки Украины, считает он.

Эванс добавил, что США переключили внимание на поддержку Израиля и требование республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с КНР.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.

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