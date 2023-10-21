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СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район

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ВС Украины обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:00 — населённый пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район. Выпущено три снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Позже украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Кроме того, в 00:10 ВСУ выпустили ещё по три снаряда того же калибра по Донецку и Макеевке.

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