Сальдо заявил, что над Херсонской областью сбили пять украинских ракет
- РИА Новости
По его словам, за минувший час ВСУ предприняли крупную ракетную атаку на Крым, выпустив не менее десяти ракет.
«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, три ракеты сбили в Каховском округе, ещё две над Геническим округом.
Он отметил, что ПВО отработало на отлично.
Ранее сообщалось, что военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.