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Сальдо заявил, что над Херсонской областью сбили пять украинских ракет

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Над Херсонской областью за час было сбито пять ракет украинской армии, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что над Херсонской областью сбили пять украинских ракет
  • РИА Новости

По его словам, за минувший час ВСУ предприняли крупную ракетную атаку на Крым, выпустив не менее десяти ракет.

«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, три ракеты сбили в Каховском округе, ещё две над Геническим округом.

Он отметил, что ПВО отработало на отлично.

Ранее сообщалось, что военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

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