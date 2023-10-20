Сальдо заявил, что над Херсонской областью сбили пять украинских ракет

Над Херсонской областью за час было сбито пять ракет украинской армии, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, за минувший час ВСУ предприняли крупную ракетную атаку на Крым, выпустив не менее десяти ракет.

«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, три ракеты сбили в Каховском округе, ещё две над Геническим округом.

Он отметил, что ПВО отработало на отлично.

Ранее сообщалось, что военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.