В МО России сообщили, что с начала СВО уничтожено 500 самолётов ВСУ
С момента начала специальной военной операции уничтожено 500 самолётов украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
- Gettyimages.ru
Согласно приведённой инфографике, ВС России уничтожили 252 вертолёта и 8104 беспилотника украинских войск.
Также сообщается, что российские войска за неделю уничтожили 12 военных самолётов МиГ-29 и Су-25 и два вертолёта Ми-8 украинской армии.
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