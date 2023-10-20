В МО России сообщили, что с начала СВО уничтожено 500 самолётов ВСУ

С момента начала специальной военной операции уничтожено 500 самолётов украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Gettyimages.ru

Согласно приведённой инфографике, ВС России уничтожили 252 вертолёта и 8104 беспилотника украинских войск. Также сообщается, что российские войска за неделю уничтожили 12 военных самолётов МиГ-29 и Су-25 и два вертолёта Ми-8 украинской армии.