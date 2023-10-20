В ДНР солдата ВСУ заочно приговорили к 25 годам колонии за двойное убийство

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрию Кротюку, который расстрелял двух мирных жителей в Мариуполе. Украинский военный приговорён к 25 годам лишения свободы, сообщает СК России.



Как установило следствие, 7 апреля 2022 года Кротюк вместе с сослуживцем Олегом Безволевым обнаружил двух гражданских, которые проходили мимо боевых позиций ВСУ.

Выполняя преступный приказ командира, они расстреляли мужчину и женщину.

Потерпевшие скончались на месте.



«Приговором суда Кротюку заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы колонии строгого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что солдат Олег Безволев был приговорён к тюрьме на 25 лет.