В ДНР солдата ВСУ заочно приговорили к 25 годам колонии за двойное убийство

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13 октября 2023 | 08:28
Верховный суд ДНР заочно вынес приговор военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрию Кротюку, который расстрелял двух мирных жителей в Мариуполе. Украинский военный приговорён к 25 годам лишения свободы, сообщает СК России.
Как установило следствие, 7 апреля 2022 года Кротюк вместе с сослуживцем Олегом Безволевым обнаружил двух гражданских, которые проходили мимо боевых позиций ВСУ.
Выполняя преступный приказ командира, они расстреляли мужчину и женщину.
Потерпевшие скончались на месте.
«Приговором суда Кротюку заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что солдат Олег Безволев был приговорён к тюрьме на 25 лет.